Конгресс и помощь Украине. Глава МИД Британии – союзникам: Мы должны вызванивать Джонсона

Дэвид Кэмерон (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что западные союзники должны давить на спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, чтобы тот разблокировал помощь Украине. Его цитирует Politico.

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"Крайне важно, чтобы мы дозвонились или, в моем случае, лично встретились со спикером Джонсоном в Палате представителей, чтобы добиться принятия этого законопроекта", – сказал он.

По словам Кемерона, главы министерств иностранных дел в Европе "должны играть реальную роль" в вопросе продвижения помощи Украине в США.

"Конгресс прислушивается к тому, что говорят другие, и к тому, что Америка способна сделать", — добавил глава британского МИД.

Он также призвал союзников ускорить поставки оружия Украине.

"Это оружие должно быть передано Украине — не дорогостоящее, списанное в наших странах", — пояснил Кэмерон, добавив, что странам Запада необходимо "надавить" на свои министерства финансов, чтобы они разрешили конфискацию российских активов в пользу Украины любыми способами.

26 февраля 2024 года Кэмерон заявил, что западные союзники делают недостаточно для помощи Украине, поскольку ее армии до сих пор не хватает снарядов и другого вооружения.

3 апреля МИД Британии сообщил, что на заседании Совета Украина-НАТО Кэмерон будет призывать союзников закупать больше ракет и снарядов для Украины.

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