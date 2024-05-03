Глава МИД Франции: В войне против Украины Россия потеряла 500 000 военных

Стефан Сежурне (Фото: Facebook)

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что потери России в войне против Украины составляют 500 000 военных. Об этом он сообщил в интервью Новой газете.

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"Военный провал России уже очевиден. По нашим оценкам, военные потери РФ составляют 500 000 человек, из которых 150 000 убиты. И все это зачем? Если коротко – ни за что", — подчеркнул Сежурне.

Министр отметил, что страны Европы, от стран Балтии до Польши и Финляндии, вносят вклад в поддержку Киева, в том числе помогая в разминировании, сотрудничая в области кибербезопасности, а также способствуя производству оружия на территории Украины.

По его словам, Европа и ее партнеры будут сохранять единство и решительность столько, сколько нужно.

27 февраля представитель Генштаба ВСУ Ковалев заявил, что общие потери оккупантов, которые публикует ведомство, состоят из двух основных показателей. Речь идет об убитых и раненых.

По состоянию на 3 мая, по данным Генштаба, ориентировочные потери российской армии составили более 472 000 человек.

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