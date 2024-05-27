Дрон ГУР атакував радіолокаційну станцію росіян за 1800 км від України – джерело

РЛС Воронеж М (Фото: ресурси ворога)

Безпілотник Головного управління розвідки Міноборони 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" у місті Орськ Оренбурзької області. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

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"Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до об'єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе", – зазначило джерело.

Раніше найбільш віддаленою ціллю, атакованою українськими безпілотниками був обʼєкт у місті Салават у Башкортостані, розташований на 140 кілометрів ближче до українського кордону в порівнянні з Орськом, додав співрозмовник.

ДОВІДКА "Воронежі М" є складовою сімейства російських стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Дана РЛС працює в метровому діапазоні хвиль і має дальність виявлення цілей до 6000 км. "Воронежі М" є складовою сімейства російських стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Дана РЛС працює в метровому діапазоні хвиль і має дальність виявлення цілей до 6000 км.

РЛС Воронеж М

Орськ на мапі світу (Джерело: Google)

На початку квітня 2024 року безпілотники ГУР долітали до сусіднього Татарстану, де мішенями стали об'єкти в Єлабузі – за 1200 км від кордону з Україною.

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