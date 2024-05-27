Дрон ГУР атакував радіолокаційну станцію росіян за 1800 км від України – джерело
Безпілотник Головного управління розвідки Міноборони 26 травня атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" у місті Орськ Оренбурзької області. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
"Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до об'єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе", – зазначило джерело.
Раніше найбільш віддаленою ціллю, атакованою українськими безпілотниками був обʼєкт у місті Салават у Башкортостані, розташований на 140 кілометрів ближче до українського кордону в порівнянні з Орськом, додав співрозмовник.
- На початку квітня 2024 року безпілотники ГУР долітали до сусіднього Татарстану, де мішенями стали об'єкти в Єлабузі – за 1200 км від кордону з Україною.
Читайте також: В Орловській області горить нафтобаза. Росіяни жаліються на дронову атаку