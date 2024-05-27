Дрон ГУР атаковал радиолокационную станцию россиян в 1800 км от Украины – источник

Дроны украинской разведки атаковали "Воронеж М" в Орске. Эпизод произошел 26 мая

РЛС Воронеж М (Фото: ресурсы врага)

Беспилотник Главного управления разведки Минобороны 26 мая атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск Оренбургской области. Об этом LIGA.net сообщил источник в украинской разведке.

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"Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе", – отметил источник.

Ранее самой отдаленной целью, атакованной украинскими беспилотниками, был объект в городе Салават в Башкортостане, расположенный на 140 километров ближе к украинской границе по сравнению с Орском, добавил собеседник.

СПРАВКА "Воронежи М" являются составляющей семейства российских стационарных сверхгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности баллистических и крылатых ракет. Данная РЛС работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6000 км. "Воронежи М" являются составляющей семейства российских стационарных сверхгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности баллистических и крылатых ракет. Данная РЛС работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6000 км.

РЛС Воронеж М

Орск на карте мира (Источник: Google)

В начале апреля 2024 года беспилотники ГУР долетали в соседний Татарстан, где мишенями стали объекты в Елабуге – в 1200 км от границы с Украиной.

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