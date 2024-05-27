"Схемы" показали последствия удара по российской радиолокационной станции "Воронеж М"

"Воронеж М" (Фото: ресурс оккупантов)

26 мая дрон Главного управления разведки Минобороны атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск Оренбургской области – в 1800 км от границы с Украиной. Спутниковые снимки последствий атаки обнародовал проект Радио Свобода "Схемы".

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Спутник Planet Labs зафиксировала последствия этой атаки. На фото за 27 мая видно, что на территории РЛС появились темные пятна, которых раньше не было – вероятно, следы пожара в результате попадания беспилотника. Разрешение фото не позволяет оценить степень возможного поражения объекта.

СПРАВКА "Воронежи М" являются составной частью семейства российских стационарных сверхгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности баллистических и крылатых ракет. Данная РЛС работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6000 км. "Воронежи М" являются составной частью семейства российских стационарных сверхгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности баллистических и крылатых ракет. Данная РЛС работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6000 км.

17 апреля ГУР атаковало беспилотниками российскую загоризонтную радиолокационную станцию "Контейнер" в Мордовии.

23 мая ударные дроны ГУР достигли Казани и Нижнекамска в Татарстане, где расположен ряд стратегически важных предприятий, продукция которых используется в военной отрасли.

Читайте также: Дроны ГУР атаковали топливно-заправочную станцию в Орловской области – источник