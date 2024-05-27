"Схемы" показали последствия удара по российской радиолокационной станции "Воронеж М"
26 мая дрон Главного управления разведки Минобороны атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск Оренбургской области – в 1800 км от границы с Украиной. Спутниковые снимки последствий атаки обнародовал проект Радио Свобода "Схемы".
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Спутник Planet Labs зафиксировала последствия этой атаки. На фото за 27 мая видно, что на территории РЛС появились темные пятна, которых раньше не было – вероятно, следы пожара в результате попадания беспилотника. Разрешение фото не позволяет оценить степень возможного поражения объекта.
СПРАВКА"Воронежи М" являются составной частью семейства российских стационарных сверхгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности баллистических и крылатых ракет. Данная РЛС работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6000 км.
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