Пороми, електропідстанції та порти РФ: СБУ та Сили оборони провели кількаденну спецоперацію

У ніч проти 31 травня СБУ спільно з ВМС ЗСУ завдали удару по перевалковій нафтобазі в морському порту "Кавказ"

СБУ. Ілюстративне зображення (Фото: СБУ)

Сили оборони спільно зі Службою безпеки України провели кількаденну операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ у Криму: під ударом опинилися підстанції, мережі електропостачання та запаси світлих нафтопродуктів ворога. Про це розповів LIGA.net співрозмовник у спецслужбах.

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Співрозмовник зазначив, що було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.

Спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора, розповів він.

Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включно із портами.

У ніч проти 31 травня, за даними співрозмовника, СБУ спільно з ВМС ЗСУ завдали удару по перевалковій нафтобазі в морському порті "Кавказ": через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим.

Після відпрацювання спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.

31 травня у Генштабі розповіли, що ударів по нафтових терміналах у районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун".

30 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони успішно уразили поромну переправу в окупованій Керчі за допомогою ракет ATACMS.

Того ж дня окупанти показали уражений Керченський пором після прильоту ATACMS.

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