Паромы, электроподстанции и порты РФ: СБУ и Силы обороны провели многодневную спецоперацию
Силы обороны совместно со Службой безопасности Украины провели многодневную операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских войск в Крыму: под ударом оказались подстанции, сети электроснабжения и запасы светлых нефтепродуктов врага. Об этом рассказал LIGA.net собеседник в спецслужбах.
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Собеседник рассказал, что был нанесен комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ.
Сначала Силы обороны нанесли ракетный удар по двум паромам, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора, рассказал он.
Затем дроны СБУ поразили электроподстанции, поставляющие электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты порты.
В ночь на 31 мая, по данным собеседника, СБУ совместно с ВМС ВСУ нанесли удар по перевалочной нефтебазе в морском порту "Кавказ": через нее светлые нефтепродукты шли в Крым.
После отработки, вспыхнул масштабный пожар, который был виден даже со спутника.
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