Паромы, электроподстанции и порты РФ: СБУ и Силы обороны провели многодневную спецоперацию

В ночь на 31 мая СБУ совместно с ВМС ВСУ нанесли удар по перевалочной нефтебазе в морском порту "Кавказ"

СБУ. Иллюстративное изображение (Фото: СБУ)

Силы обороны совместно со Службой безопасности Украины провели многодневную операцию по уничтожению логистики, которая обеспечивает жизнедеятельность российских войск в Крыму: под ударом оказались подстанции, сети электроснабжения и запасы светлых нефтепродуктов врага. Об этом рассказал LIGA.net собеседник в спецслужбах.

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Собеседник рассказал, что был нанесен комплексный удар по подстанциям и сетям электроснабжения, а также запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ.

Сначала Силы обороны нанесли ракетный удар по двум паромам, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора, рассказал он.

Затем дроны СБУ поразили электроподстанции, поставляющие электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты порты.

В ночь на 31 мая, по данным собеседника, СБУ совместно с ВМС ВСУ нанесли удар по перевалочной нефтебазе в морском порту "Кавказ": через нее светлые нефтепродукты шли в Крым.

После отработки, вспыхнул масштабный пожар, который был виден даже со спутника.

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