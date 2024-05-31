СБУ знищила в Криму радіолокаційну систему "Небо СВУ" за $100 млн – джерело

За даними співрозмовника, її уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ

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У ніч проти 30 травня дрони Служби безпеки України "погасили" в Криму радіолокаційну систему "Небо СВУ", ціна такої — близько $100 млн. Про це LIGA.net розповів проінформований співрозмовник.

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За даними співрозмовника, її уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ.

Співрозмовник розповів, що після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували.

Ця спецоперація СБУ зробила російську ППО "сліпою" на значній ділянці фронту, адже вона знаходилася поблизу Армянська та контролювала ділянку фронту у 380 км, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на території Криму.

Видання The Washington Post із посиланням на співрозмовників писало, що у Вашингтоні побоюються, що удари українських безпілотників по російських РЛС, які попереджують про ракетно-ядерний напад, "можуть небезпечно занепокоїти Москву".

Йшлося про удар 24 травня, коли українські дрони вразили радіолокаційну станцію під російським Армавіром Краснодарського краю. Ця станція входить до системи попередження про пуски ядерних ракет противника.

31 травня співрозмовник LIGA.net розповів про те, що Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію зі знищення логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ у Криму: під ударом опинилися підстанції, мережі електропостачання та запаси світлих нафтопродуктів ворога.

Цього ж дня у Генштабі розповіли, що ударів по нафтових терміналах у районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун".

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