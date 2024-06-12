Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с Силами обороны поразили вражескую радиолокационную станцию "Зоопарк" стоимостью $25 млн несколькими FPV-дронами. Соответствующие кадры опубликовала спецслужба.

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По цели отработали спецназовцы Департамента кибербезопасности.

В СБУ рассказали, что российская армия хотела ввести в заблуждение украинских бойцов, разместив рядом с хорошо закамуфлированной РЛС несколько макетов, но "Зоопарк" это не спасло.

Этот комплекс достаточно редкий во вражеской армии. Он предназначен для разведки и обнаружения огня наземных артиллерийских систем: ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

РЛС "Зоопарк" (Фото: Википедия)

В ночь на 30 мая дроны Службы безопасности Украины "погасили" в Крыму радиолокационную систему "Небо СВУ", цена такой – около $100 млн.

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