Кіберфахівці Служби безпеки України спільно із Силами оборони вразили ворожу радіолокаційну станцію "Зоопарк" вартістю $25 млн кількома FPV-дронами. Відповідні кадри опублікувала спецслужба.

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По цілі відпрацювали спецпризначенці Департаменту кібербезпеки.

В СБУ розповіли, що російська армія хотіла ввести в оману українських бійців, розмістивши поруч із добре закамуфльованою РЛС декілька макетів, але "Зоопарк" це не врятувало.

Цей комплекс досить рідкісний у ворожій армії. Він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем: ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

РЛС "Зоопарк" (Фото: Вікіпедія)

У ніч проти 30 травня дрони Служби безпеки України "погасили" в Криму радіолокаційну систему "Небо СВУ", ціна такої — близько $100 млн.

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