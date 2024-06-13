Сили спеціальних операцій уразили новітню станцію зв’язку росіян Р-416ГМ. Це сталося вперше в історії війни. Відповідне відео опублікували ССО.

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Оператори третього полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ та завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО.

У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено та порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії Росії.

Ця станція Р-416ГМ – перша, яка була уражена українськими військовими за час війни.

Російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.

У ніч проти 30 травня дрони Служби безпеки України "погасили" в Криму радіолокаційну систему "Небо СВУ", ціна такої — близько $100 млн.

12 червня кіберфахівці Служби безпеки України спільно із Силами оборони вразили ворожу радіолокаційну станцію "Зоопарк" вартістю $25 млн кількома FPV-дронами.

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