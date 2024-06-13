Росія на броні й з авіацією три доби поспіль майже безперервно штурмує район Часового Яру

У четвер ЗСУ вже відбили три атаки росіян в районі Андріївки, але два боєзіткнення ще тривають поблизу Іванівського

Ілюстративне фото - ресурс окупантів

Вже протягом трьох діб росіяни активно штурмують в районі Часового Яру Бахмутського району Донецької області, застосовуючи як бронетехніку, так і авіацію. Про це у коментарі LIGA.net сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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За його словами, з 10 червня дії окупантів стали "надто активними" в районі Часового Яру – ворог майже безперервно три доби штурмував місто за допомогою бронетехніки.

Також, за його словами, окупанти намагаються проводити штурмові дії на напрямку за підтримки авіації та дронів. Росіяни активно застосовують некеровані авіаційні ракети та використовують безпілотники на околицях Часового Яру.

За словами Волошина, підрозділи Сил оборони успішно стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції.

Від початку доби 13 червня відбулося вже п’ять бойових зіткнень – три атаки російських окупантів успішно відбито в районі Андріївки, два боєзіткнення тривають поблизу Іванівського.

Ситуація "дещо напружена", зазначив речник ЗСУ. Проте окупанти зазнають втрат – за добу на цьому напрямку було знищено 90 окупантів, 138 отримали поранення.

Мапа DeepState

Мапа DeepState

10 червня речник ЗСУ Волошин казав, що росіяни не перетнули головної лінії оборони ЗСУ у Часовому Яру, але активно просуваються на схід від неї.

11 червня ЗСУ спростували захоплення росіянами села Іванівське в районі Бахмута. Проте зазначили, що окупанти не припиняють спроби штурмувати населений пункт та обстрілювати його зі всіх видів озброєння.

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