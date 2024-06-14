DeepState пишет об оккупации Новопокровского. ВСУ говорят – идут бои, как и за Раздоловку

В ВСУ отметили, что Покровское направление остается одним из самых тяжелых на фронте, однако не подтверждают захвата Новопокровского

Иллюстративное фото: ТрО

По состоянию на утро 14 июня за Новопокровское Донецкой области продолжаются бои. Об этом заявил в комментарии LIGA.net спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, комментируя информацию OSINT-аналитиков DeepState о якобы захвате этого населенного пункта россиянами.

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Также в DeepState заявили, что армия РФ продвинулась возле Раздоловки.

"По Раздоловке – она наша и продолжаются бои. Новопокровское – тоже продолжаются бои <…> По состоянию на утро 10:00 на Северском направлении успешно остановлена попытка захватчиков продвинуться вперед в районе Раздоловки", – сказал Волошин.

Он отметил, что на Покровском направлении Силы обороны пытаются не допустить продвижения российских войск вглубь украинской территории. Тем временем россияне продолжают попытки прорвать оборону ВСУ в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского.

По состоянию на 13:00 восемь боестолкновений продолжались в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Нетайлового.

Волошин заверил, что ситуация под контролем Сил обороны, а за прошедшие сутки на Покровском направлении враг потерял 363 человека убитыми и ранеными, танк, две боевые бронированные машины, пушку и автомобиль.

11 июня ВСУ опровергли захват россиянами села Ивановское в районе Бахмута. Однако отметили, что оккупанты не прекращают попытки штурмовать населенный пункт и обстреливать его из всех видов вооружения.

В сводке Генштаба 14 июня сообщалось, что на Покровском направлении россияне потеряли за минувшие сутки 363 человек убитыми и ранеными, уничтожен вражеский танк, две боевые бронированные машины, пушка и автомобиль. Поврежден танк, одна ББМ и авто.

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