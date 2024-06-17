Секретар РНБО озвучив завдання України у війні: Зупинити росіян на фронті та бити по Росії
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що в України є два "дуже важливі" військові завдання: зупинити Росіян на лінії фронту та бити вглиб Росії по об'єктах, які дозволяють окупантам вести війну. Слова посадовця передає The Times.
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Як заявляє видання, тривала затримка постачання американського озброєння на початку 2024 року дозволила Росії "досягти найбільших успіхів на полі бою з початку війни".
Проте відновлення допомоги допомогло Україні дати опір, а ситуація на Харківщині зараз "повністю стабілізована", заявив Литвиненко.
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До того ж Україна почала використовувати західну зброю для ударів по російських силах на території РФ.
"У нас є два дуже важливих військових завдання. Перше — зупинити росіян на лінії фронту, друге — бити вглиб Росії", – зауважив секретар РНБО.
Він акцентував, що ціллю України є критична інфраструктура, яка дозволяє Росії вести війну.
1 червня Україна знищила та пошкодила російські комплекси С-300/С-400 на території РФ за допомогою артилерійських установок західних зразків,підтвердив речник Міноборони.
- 13 червня очільник ГУР Буданов повідомив, що росіяни вже відчувають удари західною зброєю по своїй території, їм пізно готуватися до них.
- 17 червня Литвиненко заявив, що не можна виключати застосування Росією тактичної ядерної зброї, якщо РФ буде на порозі катастрофічної поразки, але це не обов'язково станеться.
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