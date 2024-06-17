Секретар РНБО озвучив завдання України у війні: Зупинити росіян на фронті та бити по Росії
Олександр Литвиненко (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що в України є два "дуже важливі" військові завдання: зупинити Росіян на лінії фронту та бити вглиб Росії по об'єктах, які дозволяють окупантам вести війну. Слова посадовця передає The Times.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Як заявляє видання, тривала затримка постачання американського озброєння на початку 2024 року дозволила Росії "досягти найбільших успіхів на полі бою з початку війни".

Проте відновлення допомоги допомогло Україні дати опір, а ситуація на Харківщині зараз "повністю стабілізована", заявив Литвиненко.

Читайте також: США зазначили сповільнення Росії під Харковом: Українці тримають фронт і приїхала допомога

До того ж Україна почала використовувати західну зброю для ударів по російських силах на території РФ.

"У нас є два дуже важливих військових завдання. Перше — зупинити росіян на лінії фронту, друге — бити вглиб Росії", – зауважив секретар РНБО.

Він акцентував, що ціллю України є критична інфраструктура, яка дозволяє Росії вести війну.

  • 1 червня Україна знищила та пошкодила російські комплекси С-300/С-400 на території РФ за допомогою артилерійських установок західних зразків, підтвердив речник Міноборони.
  • 13 червня очільник ГУР Буданов повідомив, що росіяни вже відчувають удари західною зброєю по своїй території, їм пізно готуватися до них.
  • 17 червня Литвиненко заявив, що не можна виключати застосування Росією тактичної ядерної зброї, якщо РФ буде на порозі катастрофічної поразки, але це не обов'язково станеться.

Читайте також: "Азов" підтвердив просування у Серебрянському лісництві: Дії були 21 квітня, успіх любить тишу

війнаХарківвійськова допомогаолександр литвиненкоудари по рф