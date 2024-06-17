Секретар РНБО озвучив завдання України у війні: Зупинити росіян на фронті та бити по Росії

Олександр Литвиненко зазначив, що ситуація на Харківщині "повністю стабілізована"

Олександр Литвиненко (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що в України є два "дуже важливі" військові завдання: зупинити Росіян на лінії фронту та бити вглиб Росії по об'єктах, які дозволяють окупантам вести війну. Слова посадовця передає The Times.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Як заявляє видання, тривала затримка постачання американського озброєння на початку 2024 року дозволила Росії "досягти найбільших успіхів на полі бою з початку війни".

Проте відновлення допомоги допомогло Україні дати опір, а ситуація на Харківщині зараз "повністю стабілізована", заявив Литвиненко.

Читайте також: США зазначили сповільнення Росії під Харковом: Українці тримають фронт і приїхала допомога

До того ж Україна почала використовувати західну зброю для ударів по російських силах на території РФ.

"У нас є два дуже важливих військових завдання. Перше — зупинити росіян на лінії фронту, друге — бити вглиб Росії", – зауважив секретар РНБО.

Він акцентував, що ціллю України є критична інфраструктура, яка дозволяє Росії вести війну.

1 червня Україна знищила та пошкодила російські комплекси С-300/С-400 на території РФ за допомогою артилерійських установок західних зразків, підтвердив речник Міноборони.

підтвердив 13 червня очільник ГУР Буданов повідомив, що росіяни вже відчувають удари західною зброєю по своїй території, їм пізно готуватися до них.

17 червня Литвиненко заявив, що не можна виключати застосування Росією тактичної ядерної зброї, якщо РФ буде на порозі катастрофічної поразки, але це не обов'язково станеться.

Читайте також: "Азов" підтвердив просування у Серебрянському лісництві: Дії були 21 квітня, успіх любить тишу