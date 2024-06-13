Буданов заявив, що росіяни вже відчувають удари західною зброєю по своїй території
Росіяни вже відчувають удари західною зброєю по своїй території, їм пізно готуватися до них. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.
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За його словами, дозвіл бити західною зброєю по Росії точно полегшить ситуацію на фронті, але: "Не менше, не більше".
Начальник ГУР зазначив, що росіяни вже відчувають удари західною зброєю по своїй території, і їм вже пізно готуватися до них: "Як то кажуть: пізно пити Боржомі вже".
1 червня Україна знищила та пошкодила російські комплекси С-300/С-400 на території РФ за допомогою артилерійських установок західних зразків, підтвердив речник Міноборони Дмитро Лазуткін 9 червня.
Про інші удари по Росії українська сторона поки що не повідомляла офіційно.
Також Буданов спростував нібито наявність "червоних ліній" у російського диктатора Володимира Путіна.
"А вони [червоні лінії Путіна] існують взагалі? Ні. Якщо вони існують, то де вони? За ці роки вже стільки разів казали: от точно вже перейшли... Я думаю, що так [це все гра на публіку]", – заявив він.
- На тлі посиленого російського наступу все більше країн скасовують заборони бити своєю зброєю по території РФ.
- Президент США Байден зазначив, що США не дозволяла Україні бити наданою ними зброєю глибше ніж на близько 322 кілометрів, по Москві або Кремлю.
- Білий дім не виключає, що в майбутньому може розширити дозвіл на використання зброї для України, але це залежатиме від ситуації на полі бою.
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