Буданов заявил, что россияне уже ощущают удары западным оружием по своей территории
Россияне уже ощущают удары западным оружием по своей территории, им поздно готовиться к ним. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.
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По его словам, разрешение бить западным оружием по России точно облегчит ситуацию на фронте, но: "Не меньше, не больше".
Начальник ГУР отметил, что россияне уже ощущают удары западным оружием по своей территории, и им уже поздно готовиться к ним: "Как говорят: поздно пить Боржоми уже".
1 июня Украина уничтожила и повредила российские комплексы С-300/С-400 на территории РФ с помощью артиллерийских установок западных образцов, подтвердил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин 9 июня.
О других ударах по России украинская сторона пока не сообщала официально.
Также Буданов опроверг якобы наличие "красных линий" у российского диктатора Владимира Путина.
"А они [красные линии Путина] существуют вообще? Нет. Если они существуют, то где они? За эти годы уже столько раз говорили: вот точно уже перешли... Я думаю, что да [это все игра на публику]", – заявил он.
- На фоне усиленного российского наступления все большее число стран отменяют запреты бить своим оружием по территории РФ.
- Президент США Байден отметил, что США не разрешала Украине бить предоставленным ими оружием глубже чем на около 322 километров, по Москве или Кремлю.
- Белый дом не исключает, что в будущем может расширить разрешение использования оружия для Украины, но это будет зависеть от ситуации на поле боя.
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