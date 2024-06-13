Буданов заявил, что россияне уже ощущают удары западным оружием по своей территории

Начальник ГУР отметил, так называемых "красных линий" у Путина не существует

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Россияне уже ощущают удары западным оружием по своей территории, им поздно готовиться к ним. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

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По его словам, разрешение бить западным оружием по России точно облегчит ситуацию на фронте, но: "Не меньше, не больше".

Начальник ГУР отметил, что россияне уже ощущают удары западным оружием по своей территории, и им уже поздно готовиться к ним: "Как говорят: поздно пить Боржоми уже".

1 июня Украина уничтожила и повредила российские комплексы С-300/С-400 на территории РФ с помощью артиллерийских установок западных образцов, подтвердил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин 9 июня.

О других ударах по России украинская сторона пока не сообщала официально.

Также Буданов опроверг якобы наличие "красных линий" у российского диктатора Владимира Путина.

"А они [красные линии Путина] существуют вообще? Нет. Если они существуют, то где они? За эти годы уже столько раз говорили: вот точно уже перешли... Я думаю, что да [это все игра на публику]", – заявил он.

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