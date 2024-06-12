Буданов: На Сумщині є спроби росіян, вилазки ДРГ, але вжито всіх необхідних заходів

Очільник ГУР зазначив, що важкий період вже йде, але "армагедону жодного не буде"

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

У Сумській області йдуть спроби росіян у прикордонні, є вилазки їхніх диверсійно-розвідувальних груп, проте Україна вже вжила всіх необхідних заходів. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

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На його думку, важкий період вже йде, проте "армагедону жодного не буде", а Україна вистоїть і переможе.

Очільник воєнної розвідки зазначив, що на Сумщині йдуть прикордонні спроби росіян, зокрема вилазки ДРГ.

"Але, слава богу, всі необхідні заходи вже вжиті, і такого масштабу, як відбулося (На Харківщині. – Ред.), вже немає", – підсумував він.

Ввечері 9 червня диктатор Чечні Рамзан Кадиров заявив про нібито окупацію Рижівки бойовиками його угруповання "АХМАТ-Чечня". Цю саму інформацію тиражували ресурси загарбників. Водночас голова Білопільської громади, до якої входить село, спростував цю заяву.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО заявив, що ситуація в Сумській області станом на 08:00 10 червня – не початок того, що було в Харківській області після початку російського наступу. Згодом відсутність окупантів у Рижівці підтвердив президент Зеленський.

12 червня ЗСУ повідомили, що Росія відправляє на кордон з Україною професійні сили ДРГ, проти них українські військові використовують тактичні прийоми.

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