"Азов" підтвердив просування у Серебрянському лісництві: Дії були 21 квітня, успіх любить тишу
Ілюстративне фото: Азов

Українські захисники з бригад Національної гвардії "Азов" та "Буревій" провели наступальні дії у Серебрянському лісництві 21 квітня. Про це написав "Азов".

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У результаті спільної роботи підрозділи бригад просунулися на 1 км в глибину та на 2 км по фронту, чим закінчили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку, пояснює з'єднання.

В "Азові" закликали ЗМІ та суспільство "не створювати інформаційний шум" та не повідомляти деталі просування Сил оборони без офіційного підтвердження медіа-служб двох бригад: "Успіх любить тишу".

15 червня заступник комбрига "Азову" Святослав Паламар заявив, що бійці з'єднання вибили російських окупантів з деяких позицій у Серебрянському лісі поблизу Кремінної. Він не уточнював, коли саме це сталося.

Речник угруповання "Хортиця" Назар Волошин відповів LIGA.net, що ситуація на фронті динамічна і постійно змінюється.

Серебрянське лісництво розташоване за 8 км на південний захід від Кремінної. З осені 2022 року через ліс проходить лінія фронту.

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Кремінна на мапі Deepstate
Кремінна на мапі Deepstate
ДОВІДКА.
На території лісу є Серебрянський заказник – один з об'єктів природно-заповідного фонду Луганської області, ботанічний заказник місцевого значення. До фауни заказника належали рідкісна квакша звичайна і веретільниця ламка, тут гніздились осоїд, сова вухата, сова сіра, великий строкатий, середній і малий дятли, синиці, шпаки, дрозди та інші птахи. Із ссавців у заказнику мешкали борсук європейський, лісова куниця, європейська норка, видра, вивірки звичайна і телеутка, олень благородний, сарна, зрідка можна було побачити лосів. Також були занесені до Червоної книги України види рослин.

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