"Азов" підтвердив просування у Серебрянському лісництві: Дії були 21 квітня, успіх любить тишу

Ілюстративне фото: Азов

Українські захисники з бригад Національної гвардії "Азов" та "Буревій" провели наступальні дії у Серебрянському лісництві 21 квітня. Про це написав "Азов".

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У результаті спільної роботи підрозділи бригад просунулися на 1 км в глибину та на 2 км по фронту, чим закінчили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку, пояснює з'єднання.

В "Азові" закликали ЗМІ та суспільство "не створювати інформаційний шум" та не повідомляти деталі просування Сил оборони без офіційного підтвердження медіа-служб двох бригад: "Успіх любить тишу".

15 червня заступник комбрига "Азову" Святослав Паламар заявив, що бійці з'єднання вибили російських окупантів з деяких позицій у Серебрянському лісі поблизу Кремінної. Він не уточнював, коли саме це сталося.

Речник угруповання "Хортиця" Назар Волошин відповів LIGA.net, що ситуація на фронті динамічна і постійно змінюється.

Серебрянське лісництво розташоване за 8 км на південний захід від Кремінної. З осені 2022 року через ліс проходить лінія фронту.

Мапа: Deepstate

Кремінна на мапі Deepstate

ДОВІДКА. На території лісу є Серебрянський заказник – один з об'єктів природно-заповідного фонду Луганської області, ботанічний заказник місцевого значення. До фауни заказника належали рідкісна квакша звичайна і веретільниця ламка, тут гніздились осоїд, сова вухата, сова сіра, великий строкатий, середній і малий дятли, синиці, шпаки, дрозди та інші птахи. Із ссавців у заказнику мешкали борсук європейський, лісова куниця, європейська норка, видра, вивірки звичайна і телеутка, олень благородний, сарна, зрідка можна було побачити лосів. Також були занесені до Червоної книги України види рослин. На території лісу є Серебрянський заказник – один з об'єктів природно-заповідного фонду Луганської області, ботанічний заказник місцевого значення. До фауни заказника належали рідкісна квакша звичайна і веретільниця ламка, тут гніздились осоїд, сова вухата, сова сіра, великий строкатий, середній і малий дятли, синиці, шпаки, дрозди та інші птахи. Із ссавців у заказнику мешкали борсук європейський, лісова куниця, європейська норка, видра, вивірки звичайна і телеутка, олень благородний, сарна, зрідка можна було побачити лосів. Також були занесені до Червоної книги України види рослин.

11 червня Сполучені Штати скасували заборону на постачання зброї свого виробництва бригаді "Азов". Держдепартамент зазначив, що не виявив жодних доказів серйозних порушень прав людини з боку з'єднання.

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