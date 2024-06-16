"Азов" підтвердив просування у Серебрянському лісництві: Дії були 21 квітня, успіх любить тишу
Українські захисники з бригад Національної гвардії "Азов" та "Буревій" провели наступальні дії у Серебрянському лісництві 21 квітня. Про це написав "Азов".
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У результаті спільної роботи підрозділи бригад просунулися на 1 км в глибину та на 2 км по фронту, чим закінчили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку, пояснює з'єднання.
В "Азові" закликали ЗМІ та суспільство "не створювати інформаційний шум" та не повідомляти деталі просування Сил оборони без офіційного підтвердження медіа-служб двох бригад: "Успіх любить тишу".
15 червня заступник комбрига "Азову" Святослав Паламар заявив, що бійці з'єднання вибили російських окупантів з деяких позицій у Серебрянському лісі поблизу Кремінної. Він не уточнював, коли саме це сталося.
Речник угруповання "Хортиця" Назар Волошин відповів LIGA.net, що ситуація на фронті динамічна і постійно змінюється.
Серебрянське лісництво розташоване за 8 км на південний захід від Кремінної. З осені 2022 року через ліс проходить лінія фронту.
- 11 червня Сполучені Штати скасували заборону на постачання зброї свого виробництва бригаді "Азов". Держдепартамент зазначив, що не виявив жодних доказів серйозних порушень прав людини з боку з'єднання.
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