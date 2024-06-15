В "Азові" заявили, що вибили окупантів з деяких позицій у Серебрянському лісі

Речник ОСУВ "Хортиця" заявив, що на фронті дійсно є певні просування Сил оборони та вибиття ворога із займаних позицій

Бійці НГУ у Серебрянському лісі

Заступник командира 12 бригади Національної гвардії "Азов" Святослав Паламар заявив, що бійці бригади вибили російських окупантів з деяких позицій у Серебрянському лісі поблизу Кремінної. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив LIGA.net, що ситуація на фронті динамічна і постійно змінюється.

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Паламар зазначив, що бійці "Азову" протягом останніх місяців продовжують вибивати росіян з позицій у Серебрянському лісі.

За словами Волошина, на фронті дійсно є певні просування Сил оборони і вибиття ворога із займаних позицій.

"Сили оборони також штурмують позиції противника, відбивають оборонні рубежі окупантів та вогневі точки. Ми також здійснюємо свої контратакувальні дії, на тактичному рівні займаємо їх вогневі позиції, вибиваємо з рубежів", – сказав він.

Загалом, за словами Волошина, ситуація досить динамічна, непроста і постійно змінюється.

Серебрянський ліс (Карта: DeepState)

ДОВІДКА На території лісу є Серебрянський заказник – один з об'єктів природно-заповідного фонду Луганської області, ботанічний заказник місцевого значення. Розташований за 8 км на південний захід від Кремінної. До фауни заказника належали рідкісна квакша звичайна і веретільниця ламка, тут гніздились осоїд, сова вухата, сова сіра, великий строкатий, середній і малий дятли, синиці, шпаки, дрозди та інші птахи. Із ссавців у заказнику мешкали борсук європейський, лісова куниця, європейська норка, видра, вивірки звичайна і телеутка, олень благородний, сарна, зрідка можна було побачити лосів. Також були занесені до Червоної книги України види рослин. З осені 2022 року через Серебрянський ліс проходить лінія фронту. На території лісу є Серебрянський заказник – один з об'єктів природно-заповідного фонду Луганської області, ботанічний заказник місцевого значення. Розташований за 8 км на південний захід від Кремінної. До фауни заказника належали рідкісна квакша звичайна і веретільниця ламка, тут гніздились осоїд, сова вухата, сова сіра, великий строкатий, середній і малий дятли, синиці, шпаки, дрозди та інші птахи. Із ссавців у заказнику мешкали борсук європейський, лісова куниця, європейська норка, видра, вивірки звичайна і телеутка, олень благородний, сарна, зрідка можна було побачити лосів. Також були занесені до Червоної книги України види рослин. З осені 2022 року через Серебрянський ліс проходить лінія фронту.

15 червня 2024 року аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти відступили на двох напрямках на сході України. За їхніми даними, Сили оборони відкинули росіян у Серебрянському лісництві на Луганщині та у Кліщіївці, що поблизу Часового Яру Донецької області.

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