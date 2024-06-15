В "Азові" заявили, що вибили окупантів з деяких позицій у Серебрянському лісі
Заступник командира 12 бригади Національної гвардії "Азов" Святослав Паламар заявив, що бійці бригади вибили російських окупантів з деяких позицій у Серебрянському лісі поблизу Кремінної. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив LIGA.net, що ситуація на фронті динамічна і постійно змінюється.
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Паламар зазначив, що бійці "Азову" протягом останніх місяців продовжують вибивати росіян з позицій у Серебрянському лісі.
За словами Волошина, на фронті дійсно є певні просування Сил оборони і вибиття ворога із займаних позицій.
"Сили оборони також штурмують позиції противника, відбивають оборонні рубежі окупантів та вогневі точки. Ми також здійснюємо свої контратакувальні дії, на тактичному рівні займаємо їх вогневі позиції, вибиваємо з рубежів", – сказав він.
Загалом, за словами Волошина, ситуація досить динамічна, непроста і постійно змінюється.
15 червня 2024 року аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти відступили на двох напрямках на сході України. За їхніми даними, Сили оборони відкинули росіян у Серебрянському лісництві на Луганщині та у Кліщіївці, що поблизу Часового Яру Донецької області.
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