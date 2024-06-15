В "Азове" заявили, что выбили оккупантов с некоторых позиций в Серебрянском лесу
Заместитель командира 12 бригады Национальной гвардии "Азов" Святослав Паламар заявил, что бойцы бригады выбили российских оккупантов с некоторых позиций в Серебрянском лесу близ Кременной. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил LIGA.net, что ситуация на фронте динамичная и постоянно меняется.
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Паламар отметил, что бойцы "Азова" в течение последних месяцев продолжают выбивать россиян с позиций в Серебрянском лесу.
По словам Волошина, на фронте действительно есть определенные продвижения Сил обороны и выбивание врага с занимаемых позиций.
"Силы обороны также штурмуют позиции противника, отражают оборонительные рубежи оккупантов и огневые точки. Мы также совершаем свои контратакующие действия, на тактическом уровне занимаем их огневые позиции, выбиваем из рубежей", — сказал он.
В целом, по словам Волошина, ситуация достаточно динамичная, непростая и постоянно меняющаяся.
15 июня 2024 года аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты отступили на двух направлениях на востоке Украины. По их данным, Силы обороны отвергли россиян в Серебрянском лесничестве в Луганской области и в Клещеевке, что вблизи Часова Яра Донецкой области.
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