В "Азове" заявили, что выбили оккупантов с некоторых позиций в Серебрянском лесу

Спикер ОСГВ "Хортица" заявил, что на фронте действительно есть определенные продвижения Сил обороны и выбивание врага с занимаемых позиций

Бойцы НГУ в Серебрянском лесу

Заместитель командира 12 бригады Национальной гвардии "Азов" Святослав Паламар заявил, что бойцы бригады выбили российских оккупантов с некоторых позиций в Серебрянском лесу близ Кременной. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил LIGA.net, что ситуация на фронте динамичная и постоянно меняется.

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Паламар отметил, что бойцы "Азова" в течение последних месяцев продолжают выбивать россиян с позиций в Серебрянском лесу.

По словам Волошина, на фронте действительно есть определенные продвижения Сил обороны и выбивание врага с занимаемых позиций.

"Силы обороны также штурмуют позиции противника, отражают оборонительные рубежи оккупантов и огневые точки. Мы также совершаем свои контратакующие действия, на тактическом уровне занимаем их огневые позиции, выбиваем из рубежей", — сказал он.

В целом, по словам Волошина, ситуация достаточно динамичная, непростая и постоянно меняющаяся.

Серебрянский лес (Карта: DeepState)

СПРАВКА На территории леса есть Серебрянский заказник – один из объектов природно-заповедного фонда Луганской области, ботанический заказник местного значения. Расположен в 8 км к юго-западу от Кременной. К фауне заказника принадлежали редкая квакша обычная и веретельница ломкая, здесь гнездились осоид, сова ушастая, сова серая, большой пестрый, средний и малый дятлы, синицы, скворцы, дрозды и другие птицы. Из млекопитающих в заказнике жили барсук европейский, лесная куница, европейская норка, выдра, выверки обыкновенная и телеутка, благородный олень, серна, изредка можно было увидеть лосей. Также были занесены в Красную книгу Украины местные виды растений. С осени 2022 года через Серебрянский лес проходит линия фронта. На территории леса есть Серебрянский заказник – один из объектов природно-заповедного фонда Луганской области, ботанический заказник местного значения. Расположен в 8 км к юго-западу от Кременной. К фауне заказника принадлежали редкая квакша обычная и веретельница ломкая, здесь гнездились осоид, сова ушастая, сова серая, большой пестрый, средний и малый дятлы, синицы, скворцы, дрозды и другие птицы. Из млекопитающих в заказнике жили барсук европейский, лесная куница, европейская норка, выдра, выверки обыкновенная и телеутка, благородный олень, серна, изредка можно было увидеть лосей. Также были занесены в Красную книгу Украины местные виды растений. С осени 2022 года через Серебрянский лес проходит линия фронта.

15 июня 2024 года аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты отступили на двух направлениях на востоке Украины. По их данным, Силы обороны отвергли россиян в Серебрянском лесничестве в Луганской области и в Клещеевке, что вблизи Часова Яра Донецкой области.

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