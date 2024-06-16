"Азов" про продвижение в Серебрянском лесничестве: Было 21 апреля, успех любит тишину
Иллюстративное фото: Азов

Украинские защитники из бригад Национальной гвардии "Азов" и "Буревий" провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве 21 апреля. Об этом написал "Азов".

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В результате совместной работы подразделения бригад продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту, чем закончили один из этапов наступательных действий на своем направлении, объясняют в сообщении.

В "Азове" призвали СМИ и общество "не создавать информационный шум" и не сообщать детали продвижения сил обороны без официального подтверждения медиа-служб двух бригад: "Успех любит тишину".

15 июня заместитель комбрига "Азова" Святослав Паламарь заявил, что бойцы соединения выбили российских оккупантов с некоторых позиций в Серебрянском лесу близ Кременной. Он не уточнял, когда это произошло.

Спикер группировки "Хортица" Назар Волошин ответил LIGA.net, что ситуация на фронте динамичная и постоянно меняется.

Серебрянское лесничество расположено в 8 км юго-западнее Кременной. С осени 2022 года через лес проходит линия фронта.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Кременная на карте Deepstate
Кременная на карте Deepstate
СПРАВКА.
На территории леса есть Серебрянский заказник – один из объектов природно-заповедного фонда Луганской области, ботанический заказник местного значения. К фауне заказника принадлежали редкая квакша обычная и веретельница ломкая, здесь гнездились осоид, сова ушастая, сова серая, большой пестрый, средний и малый дятлы, синицы, скворцы, дрозды и другие птицы. Из млекопитающих в заказнике жили барсук европейский, лесная куница, европейская норка, выдра, выверки обыкновенная и телеутка, благородный олень, серна, изредка можно было увидеть лосей. Также были внесены в Красную книгу Украины виды растений.

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