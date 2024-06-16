"Азов" про продвижение в Серебрянском лесничестве: Было 21 апреля, успех любит тишину

Иллюстративное фото: Азов

Украинские защитники из бригад Национальной гвардии "Азов" и "Буревий" провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве 21 апреля. Об этом написал "Азов".

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В результате совместной работы подразделения бригад продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту, чем закончили один из этапов наступательных действий на своем направлении, объясняют в сообщении.

В "Азове" призвали СМИ и общество "не создавать информационный шум" и не сообщать детали продвижения сил обороны без официального подтверждения медиа-служб двух бригад: "Успех любит тишину".

15 июня заместитель комбрига "Азова" Святослав Паламарь заявил, что бойцы соединения выбили российских оккупантов с некоторых позиций в Серебрянском лесу близ Кременной. Он не уточнял, когда это произошло.

Спикер группировки "Хортица" Назар Волошин ответил LIGA.net, что ситуация на фронте динамичная и постоянно меняется.

Серебрянское лесничество расположено в 8 км юго-западнее Кременной. С осени 2022 года через лес проходит линия фронта.

Карта: Deepstate

Кременная на карте Deepstate

СПРАВКА. На территории леса есть Серебрянский заказник – один из объектов природно-заповедного фонда Луганской области, ботанический заказник местного значения. К фауне заказника принадлежали редкая квакша обычная и веретельница ломкая, здесь гнездились осоид, сова ушастая, сова серая, большой пестрый, средний и малый дятлы, синицы, скворцы, дрозды и другие птицы. Из млекопитающих в заказнике жили барсук европейский, лесная куница, европейская норка, выдра, выверки обыкновенная и телеутка, благородный олень, серна, изредка можно было увидеть лосей. Также были внесены в Красную книгу Украины виды растений. На территории леса есть Серебрянский заказник – один из объектов природно-заповедного фонда Луганской области, ботанический заказник местного значения. К фауне заказника принадлежали редкая квакша обычная и веретельница ломкая, здесь гнездились осоид, сова ушастая, сова серая, большой пестрый, средний и малый дятлы, синицы, скворцы, дрозды и другие птицы. Из млекопитающих в заказнике жили барсук европейский, лесная куница, европейская норка, выдра, выверки обыкновенная и телеутка, благородный олень, серна, изредка можно было увидеть лосей. Также были внесены в Красную книгу Украины виды растений.

11 июня Соединенные Штаты отменили запрет на поставку оружия своего производства бригаде "Азов". Госдепартамент отметил, что не выявил никаких доказательств серьезных нарушений прав человека со стороны соединения.

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