"Азов" про продвижение в Серебрянском лесничестве: Было 21 апреля, успех любит тишину
Украинские защитники из бригад Национальной гвардии "Азов" и "Буревий" провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве 21 апреля. Об этом написал "Азов".
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В результате совместной работы подразделения бригад продвинулись на 1 км в глубину и на 2 км по фронту, чем закончили один из этапов наступательных действий на своем направлении, объясняют в сообщении.
В "Азове" призвали СМИ и общество "не создавать информационный шум" и не сообщать детали продвижения сил обороны без официального подтверждения медиа-служб двух бригад: "Успех любит тишину".
15 июня заместитель комбрига "Азова" Святослав Паламарь заявил, что бойцы соединения выбили российских оккупантов с некоторых позиций в Серебрянском лесу близ Кременной. Он не уточнял, когда это произошло.
Спикер группировки "Хортица" Назар Волошин ответил LIGA.net, что ситуация на фронте динамичная и постоянно меняется.
Серебрянское лесничество расположено в 8 км юго-западнее Кременной. С осени 2022 года через лес проходит линия фронта.
- 11 июня Соединенные Штаты отменили запрет на поставку оружия своего производства бригаде "Азов". Госдепартамент отметил, что не выявил никаких доказательств серьезных нарушений прав человека со стороны соединения.
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