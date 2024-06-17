СНБО озвучил задачи Украины в войне: Остановить россиян на фронте и бить по России

Александр Литвиненко (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что у Украины есть две "очень важные" военные задачи: остановить Россиян на линии фронта и бить вглубь России по объектам, позволяющим оккупантам вести войну. Слова чиновника передает The Times.

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Как заявляет издание, длительная задержка поставок американского вооружения в начале 2024 года позволила России "добиться наибольших успехов на поле боя с начала войны".

Однако возобновление помощи помогло Украине оказать сопротивление, а ситуация в Харьковской области сейчас "полностью стабилизирована", заявил Литвиненко.

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К тому же, Украина начала использовать западное оружие для ударов по российским силам на территории РФ.

"У нас есть две очень важные военные задачи. Первое – остановить россиян на линии фронта, второе – бить вглубь России", – отметил секретарь СНБО.

Он акцентировал, что целью Украины является критическая инфраструктура, позволяющая России вести войну.

1 июня Украина уничтожила и повредила российские комплексы С-300/С-400 на территории РФ с помощью артиллерийских установок западных образцов, подтвердил спикер Минобороны.

подтвердил 13 июня глава ГУР Буданов сообщил, что россияне уже ощущают удары западным оружием по своей территории, им поздно готовиться к ним.

17 июня Литвиненко заявил, что нельзя исключать применение Россией тактического ядерного оружия, если РФ будет на пороге катастрофического поражения, но это не обязательно произойдет.

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