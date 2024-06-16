Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN, який брав участь в успішному харківському наступі у вересні 2022-го, показав відео із понівеченого війною Часового Яру Бахмутського району Донецької області. На кадрах – фрагменти запеклих боїв за місто.

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Бійці показали один з епізодів оборони Часового Яру силами KRAKEN. Кадри відзняті екшн-камерами бійців підрозділу.

KRAKEN ще з квітня стоїть на захисті Часового Яру, тримає оборону і щоденно знищує численного противника.

13 червня у ЗСУ повідомляли про три доби майже безперервного штурму росіян у районі Часового Яру. Окупанти застосовували проти українських воїнів як бронетехніку, так і авіацію і дрони.

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