Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны KRAKEN, принимавшее участие в успешном харьковском наступлении в сентябре 2022-го, показало видео из изувеченного войной Часова Яра Бахмутского района Донецкой области. На кадрах – фрагменты ожесточенных боев за город.

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Бойцы показали один из эпизодов обороны Часова Яра силами KRAKEN. Кадры сняты экшн-камерами бойцов подразделения.

KRAKEN еще с апреля стоит на защите Часова Яра, держит оборону и ежедневно уничтожает многочисленного противника.

13 июня в ВСУ сообщали о трех сутках почти беспрерывного штурма россиян в районе Часова Яра. Оккупанты применяли против украинских воинов как бронетехнику, так и авиацию и дроны.

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