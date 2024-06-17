Пока не прибыли F-16, РФ пытается максимально расширить географию боев – Сырский

По словам главнокомандующего ВСУ Сырского, сейчас командование российских войск прилагает все усилия для истощения украинских войск

Александр Сырский (Фото - Facebook главнокомандующего ВСУ)

Россияне осознают, что украинская противовоздушная оборона вскоре станет крепче с прибытием самолетов F-16, поэтому сейчас пытаются максимально истощить Силы обороны и расширить географию боевых действий. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Он отметил, что уже почти неделю работает на восточном фронте в частях разных группировок, держащих оборону на наиболее критических участках фронта.

По словам главнокомандующего, характер действий противника существенно не изменился, а основные усилия россияне сейчас сосредотачивают на Покровском направлении, где сконцентрировано подавляющее количество ударных бригад и полков. Продолжаются жесткие бои в районах Глубокого, Часового Яра, Старомайорска, Работино, Крынок и островов в прибрежной части левого берега Днепра.

"Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытия первых F-16, которое усилит ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Поэтому, по его словам, командование российских войск прилагает все усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий с целью максимального истощения украинских войск, срыва подготовки резервов, недопущения перехода к активным наступательным действиям.

Сырский также рассказал о том, как на днях в Донецкой области украинский воин одной из боевых бригад самостоятельно взял в плен четырех российских оккупантов.

С 10 мая продолжается активное российское наступление в Харьковской области, однако во время Саммита мира 16 июня Зеленский сказал, что благодаря украинским воинам ситуация уже улучшилась.

16 июня KRAKEN показал видео ожесточенных боев за Часов Яр.

Читайте также: Секретарь СНБО озвучил задачу Украины в войне: Остановить россиян на фронте и бить по России