Зеленський каже, що ситуація на Харківщині вже краща. Плани на 2024-й і 2025-й не розкрив

За підсумками Саміту миру у Швейцарії Зеленського запитали про ситуацію на фронті і про воєнні плани на 2024-й і 2025-й

Володимир Зеленський (Фото - Flickr.com)

Президент Володимир Зеленський не став розкривати планів України на полі бою на поточний і наступний роки, проте зазначив, що на Харківського напрямку ситуація для Сил оборони вже стала кращою. Про це він заявив на пресконференції за підсумками Саміту миру у Швейцарії, що проходив 15 і 16 травня.

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Журналіст запитав Зеленського щодо ситуації на полі бою і про те, чи є цілями України на 2024-й утримати рубежі, а у 2025-му перейти до контрнаступальних дій.

"Про плани на полі бою сьогодні говорити не буду. Якщо чесно, наше завдання сьогодні – не дати можливості успіху в наступальних діях РФ на Харківщині. Вважаю, що зараз ситуація краща. Вона стабілізувалась завдяки нашим воїнам", - сказав президент.

Також він зазначив, що найближчим часом має бути посилення українських воїнів на полі бою – і тоді будуть "міцніші" відповіді загарбникам.

З 10 травня триває активний наступ росіян у Харківській області.

Також біля кордону із Сумською областю спостерігається активність росіян, вилазки їхніх диверсійно-розвідувальних груп, проте Україна вже вжила всіх необхідних заходів, запевнив начальник ГУР Буданов.

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