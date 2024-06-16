Зеленський: Висунуті Путіним "умови" – велика, але корисна для нас помилка

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський стверджує, що нещодавні заяви російського диктатора Володимира Путіна про обмін чотирьох українських областей на "мир" – велика помилка. Водночас – вона корисна для України. Про це він заявив під час спілкування із журналістами на Саміті миру.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Зеленський вважає – Росія не готова до справедливого миру. Він наголосив, що російський диктатор зробив низку серйозних помилок, починаючи із окупації Криму та Донбасу, початку повномасштабного вторгнення, закінчуючи "пропозицією" про вихід Сил оборони із українських територій.

"Людина, яка хоче закінчити війну може говорити будь-що, навіть – про заморожений конфлікт, який не влаштовує нас, бо ми їм не віримо. Але тут людина провокувала весь світ і, чесно кажучи, лякала, говорячи про те що, не збирається закінчувати війну, а отже далі захоплювати територію", – прокоментував глава держави.

Він акцентував, що під час Саміту миру, низка країн за лаштунками говорили про те, що одним цим меседжем Путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну – "помножене на нуль".

14 червня Путін видав чергову цинічну заяву про російсько-українську війну – нібито окупанти "негайно припинять вогонь", а Кремль буде готовий до переговорів, якщо Сили оборони вийдуть з території чотирьох українських областей.

Також Путін хотів би, щоб ці регіони й тимчасово окупований Крим були зафіксовані у міжнародних договорах як "суб’єкти РФ", що передбачало б і скасування санкцій проти Росії, хоча раніше неодноразово стверджував, що західні санкції нібито жодним чином не впливають на економіку РФ.

Читайте також: Reuters опублікувало проєкт комюніке Саміту миру: головні акценти