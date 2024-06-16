Зеленский: Выдвинутые Путиным "условия" – большая, но полезная для нас ошибка

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский утверждает, что недавние заявления российского диктатора Владимира Путина об обмене четырех украинских областей на "мир" – большая ошибка. В то же время она полезна для Украины. Об этом он заявил во время общения с журналистами на Саммите мира.

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Зеленский считает – Россия не готова к справедливому миру. Он отметил, что российский диктатор совершил ряд серьезных ошибок, начиная с оккупации Крыма и Донбасса, начала полномасштабного вторжения, заканчивая "предложением" о выходе Сил обороны с украинских территорий.

"Человек, который хочет закончить войну может говорить что угодно, даже – о замороженном конфликте, который не устраивает нас, потому что мы им не верим. Но здесь человек провоцировал весь мир и, честно говоря, пугал, говоря о том, что не собирается заканчивать войну, а значит дальше захватывать территорию", – прокомментировал глава государства.

Он акцентировал, что во время Саммита мира, ряд стран за кулисами говорили о том, что одним этим месседжем Путин передал всему миру, что все, что он до этого говорил о реальном желании закончить войну – "умножено на ноль".

14 июня Путин выдал очередное циничное заявление о российско-украинской войне – якобы оккупанты "немедленно прекратят огонь", а Кремль будет готов к переговорам, если Силы обороны выйдут с территории четырех украинских областей.

Также Путин хотел бы, чтобы эти регионы и временно оккупированный Крым были зафиксированы в международных договорах как "субъекты РФ", что предполагало бы и отмену санкций против России, хотя ранее неоднократно утверждал, что западные санкции якобы никак не влияют на экономику РФ.

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