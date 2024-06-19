Обострение в районе Боровой: РФ усилила обстрелы, возможна принудительная эвакуация

Сейчас пока нет планов насчет принудительной эвакуации непосредственно из Боровой, но может быть решение по пяти населенным пунктам "оранжевой зоны"

Олег Синегубов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В районе Боровой Харьковской области россияне усилили обстрелы, ситуация остается напряженной, поэтому может быть принято решение о принудительной эвакуации детей с территории общины. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"О ситуации на Боровском направлении. Наблюдаем увеличение количества обстрелов оккупантов. Враг уничтожает гражданскую инфраструктуру, наносит удары по логистическим объектам, пытаются найти слабые места в нашей обороне", – отметил глава ОВА.

Боровая на карте DeepState

Он подчеркнул, что нужно максимально обезопасить гражданское население, а особенно семьи с детьми. Сейчас на территории Боровской общины в общей сложности проживают 580 детей.

В настоящее время рассматривается возможность принудительной эвакуации 33 детей из пяти населенных пунктов "оранжевой зоны": Загрызово, Богуславка, Шейковка, Малиевка, Новая Кругляковка. Самой Боровой это пока не касается, однако из населенного пункта уже выехали более 300 семей с детьми.

Также, по словам Синегубова, с территории общины уже эвакуировали 10 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, – в Волынскую область, Харьков, Изюм и Закарпатскую область.

Синегубов отметил, что у властей области есть информация от военных о формировании определенной ударной группировки в районе Боровой – враг теряет личный состав, но еженедельно прибывают свежемобилизованные.

18 июня OSINT-аналитики DeepState сообщили, что в районе Боровой, на участке от Райгородки до Нововодяного, россияне собрали до 10 000 личного состава и около 450 единиц вооружения и военной техники, из которых 200 – это артсистемы.

В 3 ОШБр заявили, что россияне усиливают атаки в районе Боровой, чтобы выйти на административную границу Луганской области. Оккупанты наступают на подразделения бригады танковыми полками, применяя авиацию и отряды так называемых ЧВК.

В ВСУ заверили, что украинские власти и военное руководство осведомлены о ситуации в районе поселка Боровая – принимаются необходимые меры.

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