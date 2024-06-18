В ВСУ отреагировали на заявления о ситуации в районе Боровой – говорят, всем все известно

В ВСУ заверили, что и руководство армии, и руководство страны в курсе ситуациею – на этом участке фронта принимаются соответствующие меры

Иллюстративное фото - ВСУ

Украинские власти и руководство Вооруженных Сил Украины осведомлены о ситуации в районе поселка Боровая Харьковской области – принимаются меры. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин после заявления 3-й отдельной штурмовой бригады об усилении россиянами атак для выхода на админграницу Луганской области.

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"Не нужно паниковать и на-гора поднимать в обществе такую информацию, что враг уже наступает. И руководству Вооруженных Сил, и высшему военному руководству известна эта информация, принимаются соответствующие меры", – сказал он.

Волошин заверил, что "о враге все известно", и, вероятно, информацию об этом также озвучат в Главном управлении разведки, подразделения которого стоят на этом направлении.

Он добавил, что Силы обороны готовы к любому развитию событий, и защитники дадут адекватный отпор оккупантам на этом направлении.

Днем 18 июня, еще до заявления 3 ОШБр, о ситуации на этом участке фронта проинформировали OSINT-аналитики DeepState. По их данным, на участке от Райгородки до Нововодяного россияне собрали до 10 000 человек личного состава и около 450 единиц вооружения и военной техники, из которых 200 – это артсистемы.

Как считают аналитики, "цель очевидна" – попытка повторить прошлогоднее наступление на Боровую.

18 июня в 3 ОШБр заявили, что россияне усиливают атаки, чтобы выйти на административную границу Луганской области. Оккупанты наступают на подразделения бригады танковыми полками, применяя авиацию и отряды так называемых ЧВК.

Генштаб в вечерней сводке сообщил, что россияне также активизировались на еще одном направлении фронта – Торецком. Там оккупанты начали сразу пять штурмовых действий – в районах Нью-Йорка, Северного и Южного.

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