РФ активизировалась на еще одном направлении фронта и начала сразу пять штурмовых действий
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

Россияне активизировались на еще одном направлении фронта, сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ 18 июня.

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Военные сообщили, что на Торецком направлении российские оккупанты активизировались и начали сразу пять штурмовых действий – в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Северное и Южное.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и дают отпор агрессору", – заверили в Генштабе.

В предыдущих сводках это направление фронта не фигурировало.

РФ активизировалась на еще одном направлении фронта и начала сразу пять штурмовых действий
Нью-Йорк, Северное и Южное на карте DeepState
РФ активизировалась на еще одном направлении фронта и начала сразу пять штурмовых действий
Нью-Йорк на карте DeepState

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войнанью-йоркгенштабторецкое направление