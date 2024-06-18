РФ активизировалась на еще одном направлении фронта и начала сразу пять штурмовых действий
Россияне активизировались на еще одном направлении фронта, сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ 18 июня.
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Военные сообщили, что на Торецком направлении российские оккупанты активизировались и начали сразу пять штурмовых действий – в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Северное и Южное.
"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и дают отпор агрессору", – заверили в Генштабе.
В предыдущих сводках это направление фронта не фигурировало.
- С 10 мая продолжается активное российское наступление в Харьковской области, однако во время Саммита мира 16 июня Зеленский сказал, что ситуация уже улучшилась.
- 17 июня Сырский сообщил, что основные усилия россияне сейчас сосредотачивают на Покровском направлении.
- 18 июня в 3 ОШБр сообщили, что оккупанты усиливают атаки, чтобы выйти на административную границу Луганской области.
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