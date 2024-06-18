РФ активизировалась на еще одном направлении фронта и начала сразу пять штурмовых действий

Оккупанты ведут штурмы в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Северное и Южное

Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

Россияне активизировались на еще одном направлении фронта, сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ 18 июня.

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Военные сообщили, что на Торецком направлении российские оккупанты активизировались и начали сразу пять штурмовых действий – в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Северное и Южное.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и дают отпор агрессору", – заверили в Генштабе.

В предыдущих сводках это направление фронта не фигурировало.

Нью-Йорк, Северное и Южное на карте DeepState

Нью-Йорк на карте DeepState

С 10 мая продолжается активное российское наступление в Харьковской области, однако во время Саммита мира 16 июня Зеленский сказал, что ситуация уже улучшилась.

17 июня Сырский сообщил, что основные усилия россияне сейчас сосредотачивают на Покровском направлении.

18 июня в 3 ОШБр сообщили, что оккупанты усиливают атаки, чтобы выйти на административную границу Луганской области.

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