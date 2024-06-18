Росія активізувалась на ще одному напрямку фронту і почала одразу п’ять штурмових дій

Окупанти ведуть штурми у районах населених пунктів Нью-Йорк, Північне і Південне

Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

Росіяни активізувались на ще одному напрямку фронту, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 18 червня.

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Військові повідомили, що на Торецькому напрямку російські окупанти активізувалися та почали одразу п’ять штурмових дій – у районах населених пунктів Нью-Йорк, Північне і Південне.

"Сили оборони України контролюють ситуацію та дають відсіч агресору", – запевнили у Генштабі.

У попередніх зведеннях цей напрямок фронту не фігурував.

Нью-Йорк, Північне і Південне на мапі DeepState

Нью-Йорк на мапі DeepState

З 10 травня триває активний російський наступ у Харківській області, проте під час Саміту миру 16 червня Зеленський сказав, що ситуація вже покращилась.

17 червня Сирський повідомив, що основні зусилля росіяни зараз зосереджують на Покровському напрямку.

18 червня у 3 ОШБр повідомили, що окупанти посилюють атаки, щоб вийти на адміністративний кордон Луганської області.

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