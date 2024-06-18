У ЗСУ відреагували на заяви про ситуацію в районі Борової – кажуть, всім все відомо

У ЗСУ запевнили, що і керівництво армії, і керівництво країни в курсі ситуації – на цій ділянці фронту вживають відповідних заходів

Ілюстративне фото - ЗСУ

Українська влада і керівництво Збройних Сил України обізнані щодо ситуації в районі селища Борова Харківської області – вживають заходів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин після заяви 3-ї окремої штурмової бригади про посилення росіянами атак для виходу на адмінкордон Луганської області.

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"Наразі не потрібно панікувати і на-гора підіймати в суспільстві таку інформацію, що ворог уже наступає. І керівництву Збройних Сил, і вищому військовому керівництву відома ця інформація, вживаються відповідні заходи", – сказав він.

Волошин запевнив, що "про ворога все відомо", і, ймовірно, інформацію про це також озвучать у Головному управлінні розвідки, підрозділи якого стоять на цьому напрямку.

Він додав, що Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, і захисники дадуть адекватну відсіч окупантам на цьому напрямку.

Вдень 18 червня, ще до заяви 3 ОШБр, про ситуацію на цій ділянці фронту проінформували OSINT-аналітики DeepState. За їхніми даними, на ділянці від Райгородки до Нововодяного росіяни зібрали до 10 000 особового складу та близько 450 одиниць озброєння і військової техніки, з яких 200 – це артсистеми.

Як вважають аналітики, "мета очевидна" — спроба повторити тогорічний наступ на Борову.

18 червня у 3 ОШБр заявили, що росіяни посилюють атаки, щоб вийти на адміністративний кордон Луганської області. Окупанти наступають на підрозділи бригади танковими полками, застосовуючи авіацію і загони так званих ПВК.

Генштаб у вечірньому зведенні повідомив, що росіяни також активізувались на ще одному напрямку фронту – Торецькому. Там окупанти почали одразу п’ять штурмових дій – у районах Нью-Йорка, Північного і Південного.

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