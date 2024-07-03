Россия бомбит авиацией Харьковскую и Донецкую области, есть убитые: фото и последствия

В Донецкой области зафиксированы обстрелы 23 населенных пунктов. В Харьковской области РФ нанесла удары по Боровой и Русской Лозовой

Последствия удара по Боровой (Фото - Telegram Синегубова)

Россия нанесла очередные удары по Донецкой и Харьковской областям, в результате чего есть разрушения, погибшие и раненые. Об этом сообщили Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Нацполиция.

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Утром 3 июля российская авиация нанесла серию ударов управляемыми авиабомбами по поселку Боровая Изюмского района, в районе которой наблюдается обострение в последние несколько недель.

Повреждены частный сектор и объекты гражданской инфраструктуры. Возникли четыре пожара.

По предварительным данным, погиб один человек, еще двое получили ранения. Из-под завалов одного из частных жилых домов спасатели достали тело погибшего мужчины.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в 09:52 враг также ударил КАБом по Русской Лозовой. Горит частный дом, под завалами могут находиться люди. Известно о двух пострадавших гражданских мужчинах, один из них – в тяжелом состоянии.

Полиция сообщила, что под ударом армии РФ также оказались 23 населенных пункта Донецкой области. Два человека погибли, девять получили ранения.

Правоохранители зафиксировали в области 2511 российских обстрелов в сутки.

Поврежден 61 гражданский объект – 49 жилых домов, магазины, учебное заведение, библиотека, автомобили, экскаватор и поле пшеницы.

На Селидово россияне сбросили КАБ-500 – убили гражданского, еще троих жителей ранили. Повреждены 24 частных дома и два автомобиля.

В Нью-Йорке враг попал по частному дому – погиб человек.

В Северске двое раненых, по одному – в Горняке, Заречном, Северном и Часовом Яре.

На Лиман враг сбросил две авиабомбы УМПБ Д-30СН, повредил объект сельского хозяйства, предварительно – без пострадавших.

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На Константинополь оккупанты направили бомбу УМПБ Д-30СН – разрушения получили четыре частных дома, два магазина, учебное заведение, библиотека.

В результате авиаудара управляемой бомбой УМПБ Д-30СН в Отрадном повреждены шесть домов.

2 июля в Донецкой области находился главком ВСУ Сырский, там он посетил бригаду Гвардии наступления "Лють".

В США анонсировали новые объявления о ПВО для Украины от союзников до саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля.

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