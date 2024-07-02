Сырский в Донецкой области: посетил штурмовую бригаду Нацполиции "Лють" – видео
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский посетил Объединенную штурмовую бригаду Национальной полиции "Лють" в Донецкой области. Об этом сообщила Нацполиция.
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Во время визита командир бригады Александр Нетребко доложил об успешности работы бойцов бригады "Лють" и действиях врага на определенных участках фронта, отметили в Нацполиции.
Заместитель командира бригады Максим Казбан доложил оперативную ситуацию в зонах ответственности подразделения.
Сырский и Нетребко вручили государственные и ведомственные награды воинам "Люти".
В настоящее время бригада "Лють" отражает российское наступление и постоянные попытки оккупантов захватить украинские города в Донецкой области.
- В последнее время Россия бросила много сил на захват Покровска и жизненно важной трассы на Константиновку.
- Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин сообщал, что российские захватчики пытаются развить наступление к западу от Авдеевки и Марьинки – с захваченного Очеретино рвутся к "жизненно важной" магистрали Покровск-Константиновка.
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