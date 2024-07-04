Российская ДРГ попыталась зайти в Харьковскую область. Силы обороны ликвидируют остатки

Российский военный. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Российская диверсионно-разведывательная группа попыталась проникнуть в Сотницкий Казачок Харьковской области. Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Харьков".

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Село расположено непосредственно на линии государственной границы. В настоящее время подразделения Сил обороны продолжают работать над обнаружением и уничтожением остатков вражеской группы, рассказал в комментарии LIGA.net спикер ОТГ "Харьков" Юрий Повх.

Сотницкий Казачок (Карта: Deepstate)

В ОТГ рассказали – вдоль линии госграницы россияне пытаются создать дополнительные точки напряжения, используя ДРГ.

В зоне ответственности ОТГ российские войска сосредотачивают основные усилия на направлениях Волчанск и Липцы.

Карта: Deepstate

В июне спикер оперативно-стратегической группировки войск "Север" Вадим Мысник рассказал, что Россия отправляет на границу с Украиной профессиональные силы диверсионно-разведывательных групп, против них украинские военные используют тактические приемы.

Утром 3 июля российская авиация нанесла серию ударов КАБами по Боровой Харьковской области. Погиб один человек, еще двое получили ранения. Также РФ ударила по Русской Лозовой.

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