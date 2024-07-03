Россия сбросила три авиабомбы на Харьков: из-под завалов спасли ребенка

Оккупанты ударили по меньшей мере тремя КАБами по жилой застройке Харькова

Харьков (Фото: сайт Харьковского горсовета)

Россия нанесла очередной удар по Харькову, в результате которого повреждены частные дома. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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В 16:02 он написал, что в Харькове "очень шумно".

Впоследствии Терехов сообщил, что прилеты были на территории города – снова по району жилой застройки в Киевском районе.

"Есть информация о разрушении одного дома и повреждении еще одного. Из-под руин спасен ребенок", – написал Терехов.

Позже он сообщал еще об одном ребенке под завалами, но эта информация не подтвердилась.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что зафиксировано по меньшей мере три удара КАБами. По одному адресу разрушены два частных дома, по другому – возникло возгорание травы.

Известно о четырех потерпевших. Госпитализированы мальчик восьми лет, 74-летняя женщина, 75-летний мужчина. Еще одному 38-летнему мужчине была оказана помощь на месте.

ДОПОЛНЕНО В 17:17. Терехов сообщил, что на двух местах прилетов всего шесть пострадавших. Трое из них госпитализированы.

Утром 3 июля российская авиация нанесла серию ударов КАБами по Боровой Харьковской области. Погиб один человек, еще двое получили ранения. Также РФ ударила по Русской Лозовой.

В Днепре из-за очередной атаки россиян поврежден ТРЦ, известно о пяти погибших.

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