Россия комбинированно атаковала Днепр: четверо погибших, повреждены ТРК и больница – фото
Утром 3 июля российские оккупационные войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Днепру. Городской голова Борис Филатов сообщил, что есть погибшие.
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По словам собеседника LIGA.net в областном центре, в Днепре было слышно не менее 11 взрывов – первый раздался около 09:12. Мониторинговые каналы и воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ракетных и дроновых атак.
В результате удара в одном из районов города поврежден торговый центр – он был частично разрушен во время массированного удара в конце 2023 года, добавляет собеседник. На парковке повреждены автомобили.
Кроме того, неподалеку находится возгорание крыши больницы.
Филатов заявил, что в результате российской атаки погибли три человека, еще 18 пострадали, среди них – ребенок. Информацию подтвердил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
ДОПОЛНЕНО в 11:45. По информации Воздушных сил, Россия направила на Днепр и область три крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К", четыре авиационные ракеты Х-59 и пять дронов-камикадзе Shahed.
Силы ПВО сбили 11 вражеских целей, а именно:
- одну крылатую ракету "Искандер-К";
- четыре управляемые авиационные ракеты Х-59;
- пять "шахедов";
- один разведдрон "Орлан-10".