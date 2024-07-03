Россия комбинированно атаковала Днепр: четверо погибших, повреждены ТРК и больница – фото

18 человек получили ранения, среди них – ребенок, заявили представители местных властей

Фото: Суспильне

Утром 3 июля российские оккупационные войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Днепру. Городской голова Борис Филатов сообщил, что есть погибшие.

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По словам собеседника LIGA.net в областном центре, в Днепре было слышно не менее 11 взрывов – первый раздался около 09:12. Мониторинговые каналы и воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ракетных и дроновых атак.

В результате удара в одном из районов города поврежден торговый центр – он был частично разрушен во время массированного удара в конце 2023 года, добавляет собеседник. На парковке повреждены автомобили.

Кроме того, неподалеку находится возгорание крыши больницы.

Филатов заявил, что в результате российской атаки погибли три человека, еще 18 пострадали, среди них – ребенок. Информацию подтвердил и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

ДОПОЛНЕНО в 11:45. По информации Воздушных сил, Россия направила на Днепр и область три крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К", четыре авиационные ракеты Х-59 и пять дронов-камикадзе Shahed.

Силы ПВО сбили 11 вражеских целей, а именно:

- одну крылатую ракету "Искандер-К";

- четыре управляемые авиационные ракеты Х-59;

- пять "шахедов";

- один разведдрон "Орлан-10".

Фото: Суспильне

Фото: Суспильне

Фото: Суспильне

Фото: Telegram-канал Ну и Днепр