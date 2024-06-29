Пятеро пропавших, один погибший и 12 пострадавших: какие последствия удара по Днепру

Удар по городу произошел под вечер 28 июня – Россия ударила ракетой, попав в девятиэтажку

Фото: ГСЧС

В результате ракетной атаки по Днепру 28 июня известно о пяти людях, которых полиция считает пропавшими без вести, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

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Лысак рассказал, что спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки – спасательная операция продолжается.

Фото: ГСЧС

Кроме пяти пропавших есть один погибший и 12 пострадавших. Среди пострадавших – семимесячный младенец, который отравился продуктами горения, а также беременная женщина.

Фото: ГСЧС

Днем 26 июня россияне ударили по Харькову и нанесли авиаудар по Дергачам.

27 июня российские захватчики впервые нанесли удар по Харькову авиабомбой ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

28 июня российские захватчики совершили удар управляемыми авиабомбами по Циркунам Харьковской области, есть пострадавшие и повреждения.

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