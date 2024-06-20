Российская военная пропаганда утверждает, что впервые ударили по Липцам Харьковской области сверхтяжелой бомбой ФАБ-3000. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подтвердил LIGA.net, что враг действительно использовал бомбу для удара по больнице в Липцах, но ее тип пока неизвестен.

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Telegram-каналы россиян опубликовали видео сброса, как утверждается, ФАБ-3000 по Липцам. По словам захватчиков, это "первое в истории человечества боевое применение бомбы такого калибра из УМПК".

Волошин заявил, что враг нанес авиационный удар по больнице в Липцах, однако тип бомбы пока неизвестен. Он добавил, что Россия продолжает обстреливать Украину разным вооружением.

"Российский агрессор со своей территории продолжает бомбить Харьковскую область. С направления Белгорода враг нанес два удара с использованием четырех КАБ по Липцам и Нескучному и сбросил две авиабомбы на Волчанск", – сказал спикер ОСГВ "Хортица".

В Воздушных силах информацию о возможном применении врагом ФАБ-3000 не комментируют.

В марте российское Минобороны сообщило, что в Нижегородской области с начала года массово изготовляют трехтонные авиационные бомбы ФАБ-3000.

В начале июня Волошин заявил, что на Харьковском направлении российские оккупационные войска отрабатывают новую тактику: наносят артиллерийские удары по позициям украинских военных и обстреливают управляемыми авиационными бомбами ФАБ-500.

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