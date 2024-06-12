ВСУ ударили высокоточными авиабомбами GBU-39 по скоплению оккупантов в Волчанске – видео
В сети распространили видео, на котором, как утверждается, украинские военные нанесли удары высокоточными бомбами GBU-39 по месту скопления российских оккупантов в центральной части Волчанска.
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Украинский разведывательный дрон зафиксировал на видео четырехэтажное полуразрушенное здание, в котором скрывались захватчики. Он же и скорректировал удар четырьмя бомбами GBU-39 по российским засадам.
В конце мая The Washington Post писало, что украинские военные адаптировали советские боевые самолеты под применение американских авиабомб GBU-39. Тогда же в открытом доступе появилось фото самолета, вооруженного этими авиабомбами. На корпусе одной GBU-39 можно увидеть дату – 12.05.24.
- 12 июня 2024 года главком ВСУ Сырский заявил, что россияне в Волчанске погрязли. В целом на Харьковском направлении пытаются создать "пояс безопасности", продвинувшись вглубь украинских боевых порядков.
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