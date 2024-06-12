У мережі поширили відео, на якому, як стверджується, українські військові завдали ударів високоточними бомбами GBU-39 по місцю скупчення російських окупантів у центральній частині Вовчанська.

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Український розвідувальний дрон зафіксував на відео чотириповерхову напівзруйновану будівлю у якій ховались загарбники. Він же й скорегував удар чотирма бомбами GBU-39 по російських засідках.

Наприкінці травня The Washington Post писало, що українські військові адаптували радянські бойові літаки під застосування американських авіабомб GBU-39. Тоді ж у відкритому доступі з'явилося фото літака, озброєного цими авіабомбами. На корпусі однієї GBU-39 можна побачити дату – 12.05.24.

Авіабомби GBU-39 SDB під крилом українського літака (Фото: MilitaryAviationInUa)

ДОВІДКА Конструктивно GBU-39 являє собою невелику керовану бомбу масою 130 кілограмів. Після відділення від літака-носія вона здатна пролетіти до 110 кілометрів. Зараз на базі боєприпасів створили вдосконалену бомбу GBU-53, здатну вражати рухомі цілі. Крила GBU-39 розкладаються в повітрі, що істотно збільшує дальність ураження. Початкова горизонтальна швидкість бомби дорівнює швидкості літака. Конструктивно GBU-39 являє собою невелику керовану бомбу масою 130 кілограмів. Після відділення від літака-носія вона здатна пролетіти до 110 кілометрів. Зараз на базі боєприпасів створили вдосконалену бомбу GBU-53, здатну вражати рухомі цілі. Крила GBU-39 розкладаються в повітрі, що істотно збільшує дальність ураження. Початкова горизонтальна швидкість бомби дорівнює швидкості літака.

12 червня 2024 року головком ЗСУ Сирський заявив, що росіяни у Вовчанську загрузли. Загалом на Харківському напрямку намагаються створити "пояс безпеки", просунувшись вглиб українських бойових порядків.

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