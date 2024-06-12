ЗСУ вдарили високоточними авіабомбами GBU-39 по скупченню окупантів у Вовчанську – відео
У мережі поширили відео, на якому, як стверджується, українські військові завдали ударів високоточними бомбами GBU-39 по місцю скупчення російських окупантів у центральній частині Вовчанська.
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Український розвідувальний дрон зафіксував на відео чотириповерхову напівзруйновану будівлю у якій ховались загарбники. Він же й скорегував удар чотирма бомбами GBU-39 по російських засідках.
Наприкінці травня The Washington Post писало, що українські військові адаптували радянські бойові літаки під застосування американських авіабомб GBU-39. Тоді ж у відкритому доступі з'явилося фото літака, озброєного цими авіабомбами. На корпусі однієї GBU-39 можна побачити дату – 12.05.24.
- 12 червня 2024 року головком ЗСУ Сирський заявив, що росіяни у Вовчанську загрузли. Загалом на Харківському напрямку намагаються створити "пояс безпеки", просунувшись вглиб українських бойових порядків.
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