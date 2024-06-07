Франція розповіла, яку зброю передала Україні з початку року. Там є обіцяні авіабомби AASM

Авіабомба AASM (Фото: Defence Express)

Міністерство оборони Франції опублікувало звіт щодо наданої з початку 2024 року військової допомоги Україні. Сили оборони, зокрема, отримали від французьких союзників авіабомби AASM.

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Загалом за чотири місяці Франція поставила Україні військового обладнання на загальну суму 420 млн євро, до яких було додано 900 млн євро, сплачених до Європейського фонду миру.

У переліку військової допомоги вказано авіабомби: 3 бомби Mk81 і керовані бомби AASM, кількість яких не розголошується.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у січні обіцяв, що його відомство здійснюватиме постачання цих бомб до української армії. Тоді він заявив, що Париж, починаючи з першого місяця 2024 року, почне передавати Україні по 50 AASM на місяць.

Крім того, з початку року Франція передала Україні понад 100 000 пайків, 1526 приладів нічного бачення, 15 протитанкових систем Milan, 34 броньовані та медичні автотранспортні засоби, 5 вантажівок TRM 10 000, 19 катерів Zodiac Futura, 60 розвідувальних БпЛА, малокаліберну зброю, пальне, боєприпаси.

ДОВІДКА AASM Hammer – це авіабомба, яка має комплект крил, що збільшує дальність польоту й покращує точність. Існує кілька варіантів таких бомб на базі 250-кілограмової авіабомби Mk 82 або 1-тонної BLU 109 чи Mk 8. Заявлена дальність бомби-ракети становить понад 70 км, але це залежить від висоти пуску. AASM Hammer – це авіабомба, яка має комплект крил, що збільшує дальність польоту й покращує точність. Існує кілька варіантів таких бомб на базі 250-кілограмової авіабомби Mk 82 або 1-тонної BLU 109 чи Mk 8. Заявлена дальність бомби-ракети становить понад 70 км, але це залежить від висоти пуску.

6 червня 2024 року президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Париж передає Україні кілька винищувачів Mirage 2000-5 та бере на себе навчання українських пілотів.

Також він підтвердив, що Україна може бити по РФ французькою зброєю, якщо тільки це не стосується цивільних росіян.

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