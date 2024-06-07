Міністр оборони Франції показав Зеленському зброю, яку Париж передасть Україні

Це сталося під час візиту українського лідера до міністерства оборони Франції

Фото: Офіс президента

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню показав президенту Володимиру Зеленському зброю, яку Париж планує передати Україні. Це сталося під час візиту останнього до Міноборони Франції, передає пресслужба Офісу президента.

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Зеленський також поспілкувався із представниками компаній французького ОПК, обговорив із ними потреби ЗСУ та нарощування виробництва САУ Caesar, артилерійських снарядів, зокрема далекобійних, засобів РЕБ і бронетехніки.

"Представники українських та французьких компаній підписали ліцензійну угоду щодо створення спроможності з виробництва боєприпасів за ліцензією компанії KNDS France/Nexter. Також підписали заяви про наміри щодо створення центру обслуговування та ремонту техніки KNDS France/Nexter в Україні та щодо використання технології 3D-друку для виготовлення запчастин до продукції компанії", – йдеться у повідомленні ОП.

ДОВІДКА KNDS – один із найбільших збройових конгломератів у Європі, заснований німецькою компанією KMW і французькою Nexter. До його портфоліо входять основні бойові танки, броньовані машини, артилерійські установки, боєприпаси, мостоукладачі тощо. Флагманські продукти – танки Leopard та самохідні артилерійські установки Caesar. KNDS – один із найбільших збройових конгломератів у Європі, заснований німецькою компанією KMW і французькою Nexter. До його портфоліо входять основні бойові танки, броньовані машини, артилерійські установки, боєприпаси, мостоукладачі тощо. Флагманські продукти – танки Leopard та самохідні артилерійські установки Caesar.

6 червня 2024 року президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Париж передає Україні кілька винищувачів Mirage 2000-5 та бере на себе навчання українських пілотів.

Також він підтвердив, що Україна може бити по РФ французькою зброєю, якщо тільки це не стосується цивільних росіян.

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