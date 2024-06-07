Министр обороны Франции показал Зеленскому оружие, которое Париж передаст Украине
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню показал президенту Владимиру Зеленскому оружие, которое Париж планирует передать Украине. Это произошло во время визита последнего в Минобороны Франции, передает пресс-служба Офиса президента.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
Зеленский также пообщался с представителями компаний французского ОПК, обсудил с ними потребности ВСУ и наращивание производства САУ Caesar, артиллерийских снарядов, в том числе дальнобойных, средств РЭБ и бронетехники.
"Представители украинских и французских компаний подписали лицензионное соглашение о создании способности по производству боеприпасов по лицензии компании KNDS France/Nexter. Также подписали заявления о намерениях по созданию центра обслуживания и ремонта техники KNDS France/Nexter в Украине и использованию технологии 3D-печати для изготовления запчастей к продукции компании", – говорится в сообщении ОП.
- 6 июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж передает Украине несколько истребителей Mirage 2000-5 и берет на себя обучение украинских пилотов.
- Также он подтвердил, что Украина может бить по РФ французским оружием, если только это не касается гражданских россиян.
Читайте также: Воздушные силы – о французских самолетах Mirage 2000: Очень современные, но F-16 являются приоритетом