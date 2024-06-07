Министр обороны Франции показал Зеленскому оружие, которое Париж передаст Украине

Это произошло во время визита украинского лидера в министерство обороны Франции

Фото: Офис президента

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню показал президенту Владимиру Зеленскому оружие, которое Париж планирует передать Украине. Это произошло во время визита последнего в Минобороны Франции, передает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский также пообщался с представителями компаний французского ОПК, обсудил с ними потребности ВСУ и наращивание производства САУ Caesar, артиллерийских снарядов, в том числе дальнобойных, средств РЭБ и бронетехники.

"Представители украинских и французских компаний подписали лицензионное соглашение о создании способности по производству боеприпасов по лицензии компании KNDS France/Nexter. Также подписали заявления о намерениях по созданию центра обслуживания и ремонта техники KNDS France/Nexter в Украине и использованию технологии 3D-печати для изготовления запчастей к продукции компании", – говорится в сообщении ОП.

СПРАВКА KNDS – один из самых крупных оружейных конгломератов в Европе, основанный немецкой компанией KMW и французской Nexter. В его портфолио входят основные боевые танки, бронированные машины, артиллерийские установки, боеприпасы, мостоукладчики и т.д. Флагманские продукты – танки Leopard и самоходные артиллерийские установки Caesar. KNDS – один из самых крупных оружейных конгломератов в Европе, основанный немецкой компанией KMW и французской Nexter. В его портфолио входят основные боевые танки, бронированные машины, артиллерийские установки, боеприпасы, мостоукладчики и т.д. Флагманские продукты – танки Leopard и самоходные артиллерийские установки Caesar.

6 июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж передает Украине несколько истребителей Mirage 2000-5 и берет на себя обучение украинских пилотов.

Также он подтвердил, что Украина может бить по РФ французским оружием, если только это не касается гражданских россиян.

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