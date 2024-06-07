Воздушные силы – о французских Mirage 2000: Они современные, но F-16 являются приоритетом

Илья Евлаш заявил, что французский истребитель может выполнять любые боевые задачи. Это могут быть воздушные и наземные удары

Mirage 2000-5 (Фото: ЕРА/RITCHIE B. TONGO)

Истребители Mirage 2000-5, передачу которых Украине накануне анонсировал президент Франции Эмманюэль Макрон, "очень современны", но приоритет для Украины – это F-16. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Конечно, как и все современные самолеты, он может эффективно выполнять поставленные боевые задачи. Это могут быть и воздушные, и наземные удары. Но все равно F-16 для нас является приоритетом на сегодняшний день <...> В общем мы не исключаем поставки в будущем и других самолетов и систем", – заявил он.

В этом контексте Евлаш отметил, что сейчас украинские военные работают "непосредственно с теми силами и средствами, которые у них есть".

"Конечно, что мы ждем F-16. Это наш основной самолет, который уже скоро должен прибыть в Украину. Мы ждем, конечно, и ракет к нему, поскольку этот самолет сейчас является основным, и сможет эффективно выполнять поставленные боевые задачи", – высказался спикер ПС.

2 марта 2023 в Минобороны Франции заявили, что продолжаются переговоры о возможности поставки Украине истребителей Mirage, а курсы для украинских летчиков якобы предполагается организовать в Польше.

22 марта французские журналисты издания Le Figaro писали, что украинские летчики якобы проходят ускоренную подготовку на французских истребителях-бомбардировщиках Mirage 2000 во Франции.

Впоследствии оборонное ведомство Франции уточнило, что ВСУ проходят обучение во Франции, но не по пилотированию Mirage 2000, а по противовоздушной обороне и выживанию.

Читайте также: Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 и научит пилотов – Макрон