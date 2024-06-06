Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 та навчить пілотів – Макрон

Еммануель Макрон (Фото: ЕРА/Ali Haider)

Франція передасть Україні кілька винищувачів Mirage 2000-5 та візьме на себе навчання українських пілотів. Про це президент країни Еммануель Макрон заявив у Нормандії, передає Le Figaro.

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"Франція допомагає українцям протистояти, але ми не хочемо ескалації", – сказав він.

За словами французького лідера, 7 червня під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським Франція розпочне з Україною нову співпрацю. Йдеться про постачання Україні винищувачів.

Для підготовки керування Mirage 2000-5 Франція організує шестимісячні курси підготовки пілотів, починаючи з цього літа, уточнив Макрон. Крім того, Париж допоможе з навчанням української бригади чисельністю 4500 військових.

ДОВІДКА Одномоторний надзвуковий літак Mirage 2000 з характерним крилом дельтоподібної форми був основним винищувачем ВПС Франції протягом 20 років, починаючи з середини 1980-х років. Він почав виходити з експлуатації, коли на початку 2000-х років у значних кількостях прибули нові двомоторні Rafale. Він здатний нести ракети SCALP, Storm Shadow, керовані авіабомби, а також суттєво посилити українські Су-34 та Су-25, вказує низка військових експертів. Одномоторний надзвуковий літак Mirage 2000 з характерним крилом дельтоподібної форми був основним винищувачем ВПС Франції протягом 20 років, починаючи з середини 1980-х років. Він почав виходити з експлуатації, коли на початку 2000-х років у значних кількостях прибули нові двомоторні Rafale. Він здатний нести ракети SCALP, Storm Shadow, керовані авіабомби, а також суттєво посилити українські Су-34 та Су-25, вказує низка військових експертів.

2 березня 2023 року у Міноборони Франції заявили, що тривають переговори про можливість постачання Україні винищувачів Mirage, а курси для українських льотчиків нібито передбачається організувати у Польщі.

22 березня французькі журналісти видання Le Figaro писали, що українські льотчики нібито проходять прискорену підготовку на французьких винищувачах-бомбардувальниках Mirage 2000 у Франції.

Згодом оборонне відомство Франції уточнило, що ЗСУ проходять навчання у Франції, але не пілотуванню Mirage 2000, а протиповітряній обороні та виживанню.

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