Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 та навчить пілотів – Макрон
Франція передасть Україні кілька винищувачів Mirage 2000-5 та візьме на себе навчання українських пілотів. Про це президент країни Еммануель Макрон заявив у Нормандії, передає Le Figaro.
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"Франція допомагає українцям протистояти, але ми не хочемо ескалації", – сказав він.
За словами французького лідера, 7 червня під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським Франція розпочне з Україною нову співпрацю. Йдеться про постачання Україні винищувачів.
Для підготовки керування Mirage 2000-5 Франція організує шестимісячні курси підготовки пілотів, починаючи з цього літа, уточнив Макрон. Крім того, Париж допоможе з навчанням української бригади чисельністю 4500 військових.
- 2 березня 2023 року у Міноборони Франції заявили, що тривають переговори про можливість постачання Україні винищувачів Mirage, а курси для українських льотчиків нібито передбачається організувати у Польщі.
- 22 березня французькі журналісти видання Le Figaro писали, що українські льотчики нібито проходять прискорену підготовку на французьких винищувачах-бомбардувальниках Mirage 2000 у Франції.
- Згодом оборонне відомство Франції уточнило, що ЗСУ проходять навчання у Франції, але не пілотуванню Mirage 2000, а протиповітряній обороні та виживанню.
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