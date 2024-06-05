США ніколи не обмежували Україну в ударах по російських літаках, заявили в Білому домі
Україна ніколи не мала обмежень від американських союзників у збитті російської авіації, навіть якщо вона знаходиться на території Росії. Про це на брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
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За його словами, ніколи не було обмежень для українців збивати ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не знаходяться в українському повітряному просторі.
Він уточнив, що Україна має повне право знищувати російську авіацію, що становить загрозу. Кірбі наголосив, що українці це роблять від самого початку війни.
У представника Білого дому також запитали, чи можуть США підтвердити, що Україна вперше застосувала американську зброю на території Росії. Кірбі відповів: "Як я вже сказав, ми просто не в змозі повсякденно знати, у що саме українці стріляють. Звичайно, це на тактичному рівні. Тому я не можу цього підтвердити. Я можу сказати вам, що вони розуміють настанови, які їм дали".
- 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Байден дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ.
- The Wall Street Journal написав, що на ракети ATACMS заборона зберігається і досі.
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