США ніколи не обмежували Україну в ударах по російських літаках, заявили в Білому домі

Джон Кірбі заявив, що Україна має повне право знищувати ворожу авіацію як ту, що несе загрозу для українців

Джон Кірбі (Фото: ЕРА/BONNIE CASH)

Україна ніколи не мала обмежень від американських союзників у збитті російської авіації, навіть якщо вона знаходиться на території Росії. Про це на брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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За його словами, ніколи не було обмежень для українців збивати ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не знаходяться в українському повітряному просторі.

Він уточнив, що Україна має повне право знищувати російську авіацію, що становить загрозу. Кірбі наголосив, що українці це роблять від самого початку війни.

У представника Білого дому також запитали, чи можуть США підтвердити, що Україна вперше застосувала американську зброю на території Росії. Кірбі відповів: "Як я вже сказав, ми просто не в змозі повсякденно знати, у що саме українці стріляють. Звичайно, це на тактичному рівні. Тому я не можу цього підтвердити. Я можу сказати вам, що вони розуміють настанови, які їм дали".

31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Байден дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ.

The Wall Street Journal написав, що на ракети ATACMS заборона зберігається і досі.

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