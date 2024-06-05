США никогда не ограничивали Украину в ударах по российским самолетам, заявили в Белом доме

Джон Кирби (Фото: ЕРА/BONNIE CASH)

Украина никогда не имела ограничений от американских союзников по сбиванию российской авиации, даже если она находится на территории России. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, никогда не было ограничений для украинцев сбивать вражеские самолеты, даже если эти самолеты не находятся в украинском воздушном пространстве.

Он уточнил, что Украина имеет полное право уничтожать представляющую угрозу российскую авиацию. Кирби подчеркнул, что украинцы это делают с самого начала войны.

У представителя Белого дома также спросили, могут ли США подтвердить, что Украина впервые применила американское оружие на территории России. Кирби ответил: "Как я уже сказал, мы просто не в состоянии повседневно знать, во что именно украинцы стреляют. Конечно, это на тактическом уровне. Поэтому я не могу этого подтвердить. Я могу сказать вам, что они понимают наставления, которые им дали."

31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по РФ.

The Wall Street Journal написал, что на ракеты ATACMS запрет сохраняется до сих пор.

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