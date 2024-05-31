Зеленський хоче, щоб США дозволили Україні бити по Росії її далекобійною зброєю

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб американські союзники дозволили Україні завдавати ударів по території Росії далекобійною зброєю. Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian.

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За словами Зеленського, Україні необхідно мати можливість уражати цілі всередині країни-агресора з використанням не просто західної зброї, а далекобійної. Це та "червона лінія", яку США відмовилися переступати, надаючи Києву дозвіл на удари американською зброєю по РФ, нагадує The Guardian.

Президент вважає, що Вашингтон "має більше вірити" в Україну. Він наголосив, що без згоди США решта союзників, наприклад, Велика Британія, так само не дозволять використовувати далекобійну зброю проти Росії.

"Повірте нам, ми маємо відповісти. Вони [росіяни] не розуміють нічого, окрім сили. Ми не перша і не остання ціль <...> Це алогічно – мати західну зброю і просто дивитися на терористів, які вбивають нас із боку Росії", – заявив Зеленський.

3 травня 2024 року глава МЗС Британії Кемерон заявив, що Британія надала ЗСУ дозвіл використовувати зброю держави для здійснення ударів по РФ. Тоді ж він повідомив, що Лондон надаватиме Україні 3,5 млрд євро щорічної військової допомоги. 29 травня в Кабміні повідомили LIGA.net , що Україна використовувала британські ракети Storm Shadow для ураження військових об'єктів у Криму.

, що Україна використовувала британські ракети Storm Shadow для ураження військових об'єктів у Криму. 31 травня держсекретар США Блінкен заявив, що президент Байден дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ. The Wall Street Journal написав, що на ракети ATACMS заборона зберігається і досі.

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