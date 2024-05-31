Зеленський хоче, щоб США дозволили Україні бити по Росії її далекобійною зброєю
Президент Володимир Зеленський хоче, щоб американські союзники дозволили Україні завдавати ударів по території Росії далекобійною зброєю. Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian.
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За словами Зеленського, Україні необхідно мати можливість уражати цілі всередині країни-агресора з використанням не просто західної зброї, а далекобійної. Це та "червона лінія", яку США відмовилися переступати, надаючи Києву дозвіл на удари американською зброєю по РФ, нагадує The Guardian.
Президент вважає, що Вашингтон "має більше вірити" в Україну. Він наголосив, що без згоди США решта союзників, наприклад, Велика Британія, так само не дозволять використовувати далекобійну зброю проти Росії.
"Повірте нам, ми маємо відповісти. Вони [росіяни] не розуміють нічого, окрім сили. Ми не перша і не остання ціль <...> Це алогічно – мати західну зброю і просто дивитися на терористів, які вбивають нас із боку Росії", – заявив Зеленський.
- 3 травня 2024 року глава МЗС Британії Кемерон заявив, що Британія надала ЗСУ дозвіл використовувати зброю держави для здійснення ударів по РФ. Тоді ж він повідомив, що Лондон надаватиме Україні 3,5 млрд євро щорічної військової допомоги. 29 травня в Кабміні повідомили LIGA.net, що Україна використовувала британські ракети Storm Shadow для ураження військових об'єктів у Криму.
- 31 травня держсекретар США Блінкен заявив, що президент Байден дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ. The Wall Street Journal написав, що на ракети ATACMS заборона зберігається і досі.
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